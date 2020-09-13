KKTC'de Kovid-19'a yakalanan milletvekili durumu ağırlaştı Türkiye'ye getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) koronavirüs tespit edilen muhalefet Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu ağırlaşınca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Abone ol
Karantina otelinde kalan Zaroğlu'nun, tomografi sonuçları ciğerlerinde ciddi tahribat olduğunu ortaya çıkardı. Zaroğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane şartlarını eleştiren Zaroğlu, kendisine yönelik bilerek sıkıntı çıkarıldığını savundu.
'Irkçılık yapılıyor' iddiası
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da yaptığı açıklamada, Zaroğlu'na karşı ırkçılık yapıldığını ileri sürdü. Girişimler sonucunda Zaroğlu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.