Nurettin Canikli: Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin Moody’s tarafından düzenlen ekonomik operasyona tepki gösterdi. Canikli, kredi derecelendirme kuruluşlarına "dürüst olup gerçek niyetinizi yazın" dedi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin uzun dönemli Döviz cinsinden kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümü "negatif"te bıraktı. Böylece Türkiye yatırım yapılabilir kredi notu seviyesinin 5 basamak altında bir nota sahip oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli’nin Moody’s yaptığı operasyona tepki gösterip, kararın perde arkasını açıkladı. İşte Canikli'nin o açıklamaları...

Pandemi sürecinde;

1-) En az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisi Türkiye ekonomisi,

2-) ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca Dolar/Euro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiç bir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi,

3-) Tarım ürünleri başta olmak üzere tüm stratejik ürün ve hizmetlerde kendine yeten ve bu alanlarda üretim kaybı yaşamayan ekonomi Türkiye ekonomisi,

4-) Yoğun portföy yatırımı sermaye çıkışına rağmen tüm döviz taleplerini en küçük bir sorun yaşamadan karşılayan ekonomi Türkiye ekonomisi,

5-) Tek kalemde milyar dolar değerinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edebilen, insansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdırarak bölgedeki dengeleri değiştirebilen ekonomi Türkiye ekonomisi,

6-) 2023 yılından itibaren milyarlarca dolarlık kaynak girişi sağlayacak doğal gaz keşiflerini üreten ekonomi Türkiye ekonomisi.

Nasıl böyle manipülatif değerlendirmeler yaparsınız



Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz?

Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada.

Gerçek derdinizi dürüstçe yazın

Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız? Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye. Daha inandırıcı olursunuz.

Değişen bir şey yok. Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor.