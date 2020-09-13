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İstanbul'da mevzuata aykırı 7 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde mevzuata aykırı satışa sunulan 7 ton su ürününe el konulduğu, sorumlulara da 40 bin lira idari para cezası kesildiği açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 1 Eylül'de açılan su ürünleri av sezonuyla birlikte denetimlere de ağırlık verildiği bildirildi.

Bu çerçevede, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetim gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimde balıkların belirlenen boy kriterlerine uygun olup, olmadığına bakıldı. Bu kapsamda, mevzuata uygun olmayan 360 kasa istavrit, 47 kasa lüfer, 5 kasa tekir, 11 kasa kolyoz, 83 kasa bakalyaro, 12 kasa kırlangıç, 6 kasa dil, 2 adet kalkan, 3 adet sivriburun karagöze el konuldu. Canlı olan 1 adet ıstakoz da denize bırakıldı. Denetimde toplam 7 ton su ürününe el konulurken, 8 kişiye toplam 40 bin idari para cezası uygulandı. El konulan 7 ton su ürününün mülkiyeti kamuya geçirildi. Su ürünleri denetimi yurt genelinde aralıksız bir şekilde devam edecek."

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