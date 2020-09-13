BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  YEREL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bursa'da hazine arazisi satışa çıkardı değeri 11 milyon TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Dairesi aracılığıyla devletin Bursa’daki imarlı 2 arsa ve tarla ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Abone ol

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Çevre Otoyolu’nun yakınındaki devletin çifte yeri, toplam 10 milyon 936 bin 500 TL taban bedel üzerinden, satılmak üzere ilana alındı.

Osmangazi ilçesi, Demirtaş Dumlupınar’a kayıtlı olan 2 bin 695 metrekare arsaya 5 milyon 390 bin 500 TL ve 8 bin 531 metrekare tarlaya 5 milyon 546 bin TL değer konuldu.

İhalelere katılabilmek için arsada 539 bin 50 ve tarlada 554 bin 600 TL tutarlarında, geçici teminat yatırılması isteniyor. Yürürlükteki 1/1000 ölçekteki uygulama imar planına göre, arsa; ‘konut dışı kentsel çalışma alanı’ kapsamında bulunuyor. Yürürlükteki 1/5000 ölçekteki nazım imar planına göre, tarla; hektar başına 50 kişi nüfus yoğunluğuna dayalı olarak, öneri ‘konut alanı’ tanımı taşıyor.

Söz konusu satış ihaleleri, açık teklif alma yöntemine dayalı olarak, 29 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

KDV muafiyeti ve Emlak Vergisi’nden 5 yıl muafiyet

İhale programı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’nde düzenlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurumsal internet sitesinde, Hazine’ye ait yer satışlarında, 2 yıl vadeli taksitlendirme, KDV muafiyeti ve Emlak Vergisi’nden 5 yıl muafiyet olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Hastane tuvaletinde doğum yaptı, bebeği çöpe attı
Ahmet Hakan'dan Cavit Çağlar'a açık mektup: Sakın bana gelme
Burdur'da iğrenç üvey baba! 6 yaşındaki çocuğa kendi dışkısını ve idrarını ağzına sürdü
İkinci el araç piyasasındaki fiyatlar durdurulamıyor! Galericiler suç bizde değil diyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama
Mide bulandıran haber! Van'da köyün imamı çocuk istismarından tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü bitti mi 2020 aşure günü kaç gün sürer?
Muharrem ayı ne zaman biter 2020 Safer ayı ne zaman başlıyor?
Ruhani: ABD'nin baskısı nedeniyle dost ülkelerdeki bankalar paramızı vermiyor
Prof. Dr. Recep Tekin: Eylül ayıyla birlikte grip ve koronavirüs vakaları çok karışacak
Zatürre aşısı fiyatı 2020 kaç para eczaneler de yapılır mı?
Younes Belhanda'nın menajeri: 3 kulüple görüşme halindeyim
Yorumlar