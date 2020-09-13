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Volkswagen 10 bin işçi çıkarıyor! İş gücünü dörtte bir azaltıp 3 fabrikasını kapatacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in bünyesinde bulunan kamyon üreticisi MAN, iş gücünün dörtte birini azaltmayı ve yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

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Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Alman otomobil üreticileri, geçtiğimiz günlerde bir çözüm yolu bulabilmek için Angela Merkel ile bir araya gelmişti.

Volkswagen'in bünyesinde bulunan kamyon üreticisi MAN, salgının etkilerini azaltabilmek için yeni bir karara imza attı.

9 bin 500 çalışan işsiz kalacak 

MAN, iş gücünü dörtte bir oranında azaltacağını ve 3 fabrikasını tamamen kapatarak başta Almanya ve Avusturya’da olmak üzere dünya çapında 9 bin 500 çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Bazı fabrikalar taşınacak

Açıklamada, üretiminin yeniden yapılandırılması kapsamında bazı fabrikaların başka bölgelere taşınacağına işaret edilerek, bu kapsamda Avusturya'nın Steyr kentindeki fabrikaların yanı sıra Almanya'daki Plauen ve Wittlich'teki fabrikaların tartışmaya açık olduğu vurgulandı.

Yeniden yapılanmanın, şirketin faaliyet bilançosuna 1,8 milyar euro olumlu katkı yapması bekleniyor.

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