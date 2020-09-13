BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın

GAZİANTEP'te, mobilya atölyesinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Abone ol

Yangın, gece saatlerinde Barak Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında içeride bulunan sonucu oksijen tüpü alev alarak patladı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama
Mide bulandıran haber! Van'da köyün imamı çocuk istismarından tutuklandı
Çorum'da korona alarmı! 2 günde 21 kişi vefat etti
Leipzig hocası Nagelsmann'dan Sörloth için açıklama geldi!
Fatih Terim'den gönderme: Galatasaray seçenek olamaz
Tarihi doğalgaz keşfinde son durum ne? Bakan Fatih Dönmez bilgi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'şehirlerarası seyahat' açıklaması
Kocaeli'de üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti
Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar kaza yaptı
Karabük'te yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
Konyaspor İsmail Kartal ile anlaştı
Ayakta çıkan kırmızı noktalar hastalık habercisi mi?
Yorumlar