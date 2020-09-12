Kahramanmaraş'ta husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta Ökkeş S., husumetlileri Serkan Y. (23) ile Enes Y.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. O sırada olay yerinde bulunan A.E.Ö. (14) de merminin hedefi oldu. 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Adil Erdem Bezayıt Caddesi meydana geldi. Ökkeş S., iddiaya göre bir oto yıkamanın önünde husumetlisi Serkan Y. ile Enes Y.'yi gördü. Ökkeş S., henüz bilinmeyen nedenle yanındaki av tüfeğiyle dehşet saçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Serkan Y. ve Enes Y. ile o sırada olay yerinde bulunan A.E.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Olaydan hemen sonra yakalandı

Öte yandan olay yerinden kaçan Ökkeş S., yakındaki zeytinlikte polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan Ökkeş S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.