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Meteoroloji açıkladı! O il için toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yaşanan kum fırtınasının ardından Kırıkkale’de de kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile yağış uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kırıkkale il genelinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bolu için sağanak uyarısı
Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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