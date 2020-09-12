Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Haklı olan masadan kaçmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada, "Haklı olan masadan, diyalogdan kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin, "Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız." dedi.

Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile Antalya'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Doğu Akdeniz konusunda yaptığı değerlendirmede Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman diyalogdan yanadır. Türkiye'nin gözü diğer ülkelerin haklarında hiçbir zaman olmamıştır ama hakkını da sonuna kadar savunagelmiştir. Bundan sonra da savunacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan'ı veya diğer ülkeleri masaya davet ettiğinde, bazılarının bunu taviz olarak algıladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Haklı olan masadan kaçmaz, diyalogdan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Yunanistan da tezlerinde haklıysa, uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa haritalarla, anlaşmalarla, örnekleriyle gelir masaya anlatır. Biz de tezlerimizi ortaya koyarız. Herkes o gün Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonunda olduğu gibi kimin haklı olduğunu görür. Dolayısıyla biz ön şartsız şekilde her zaman diyalogdan yanayız. Türkiye'ye yönelik ön şart koşan olursa bizim de ön şartlarımız vardır ve bu ön şartlar da karşılanmalıdır ama ideali ön şartsız oturup, anlaşmadığın konuları bile konuşabilmektir."