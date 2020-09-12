İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamasında 'Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var' ifadesini kullandı.Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı paylaşımında "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerine yer verdi.
Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımı:
#12Eylül 1980— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 12, 2020
İlkokuklu yeni bitirmiştik...
Çocuktuk
Korkuyorduk
Kaosa itmişlerdi...
Acaba biter mi,
Okuyabilir miyiz?
Korkularımız üzerinden yönettiler hep.
Çocuklar korkmasın,
Darbe olmasın diye
Bugün cesur Türkiye var
Şükür 🤲🏻
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çiller 12 Eylül fotoğraf sergisini gezdi