İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Soylu, açıklamasında 'Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var' ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı paylaşımında "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerine yer verdi.

Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımı: