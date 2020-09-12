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Kadıköy’de çimento santralinin bacası patladı: E 5 toza dumana büründü

İhlas Haber Ajansı

KADIKÖY’de çimento santralinin bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. D-100 karayolu dumana bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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Edinilen bilgiye göre olay Kadıköy’de Yenisahra’da D-100 karayolunun yanı başında bulunan beton santralinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre çimento santralinin bacalarının birinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucu etraf toz duman olurken D-100 karayolunda göz gözü görmedi. Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Durakta bekleyen yolcular durak arkasına saklanmaya çalışsalar da kıyafetleri toza büründü. Yolcular su yardımıyla elini yüzünü yıkarken, elbiselerini temizlemeye çalıştı.

Etraf toza dumana büründü

Durak görevlisi Kani Kamber, “Çimento santralinin bacası patladığı söyleniyor. Tozlar havaya kalktı, 5 dakika gibi kısa sürede oldu. Çalışanlar kısa sürede müdahale ettiler. Burada göz gözü görmedi. Otobüs durağına alabildiğimiz kadar yolcu aldık. Dışarıda kalan yolcuların üstü başı mahvoldu” diye konuştu.
Başka bir yolcu ise "Bir anda oldu, duman geldi. Elbiselerimiz çok kötü oldu. Haritada da gözükmüyor ne olduğunu anlamadık. Bu tozun bize zararı olacak mı bilmiyorum” dedi.

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