Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağılayacak olan Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Alexander Sörloth krizi yaşanıyor. Hücum hattında bütün planlarını Sörloth üzerine yapan teknik direktör Eddie Newton, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

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Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Eddie Newton'un en büyük kozu Alexander Sörloth olacaktı. Ancak bu oyuncunun izinsiz olarak şehre dönmemesi krize yol açtı. Transferi gündemde olan ve Trabzon'a izinsiz olarak dönmeyen oyuncu için bordo-mavili kulüp yasal işlemleri başlatırken, Teknik Direktör Eddie Newton ise Norveçli oyuncu konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.



Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Norveçli oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynanan iki maçta da forma giyerken, söz konusu maçlarda siyah-beyazlıların kalesini boş geçmedi. Trabzon’da oynanan ve bordo-mavililerin 4-1 kazandığı karşılaşmada 1 gol atan oyuncu, İstanbul’da 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada da 2 golü atan isim olmuştu.

Kadro'da değişiklik yapacak

Trabzonspor'da, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi Trondsen, Pereira ve Marlon sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların maçta forma giymesi beklenmiyor. Takımdan ayrı çalışan Yusuf Sarı da riske edilmeyecek. Trabzonspor'un Beşiktaş karşısına Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

Sörloth transferinde dörtlü sac ayağı

Türkiye’de Trabzonspor formasıyla geçirdiği ilk sezonda gol kralı olan Norveçli oyuncu milli takımda da attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Futbol kariyerinin en parlak dönemini Trabzon’da geçiren yıldız futbolcu, transferin de en gözde isim haline geldi. Bordo-mavili kulübün 25 ile 30 milyon Euro değer biçtiği oyuncu için Alman, İngiltere ve İtalyan kulüpleri de transferi bitirmek için pazarlıklar yaptı. Özellikle Alman Kulübü Leipzig ciddi bir şekilde oyuncu ile ilgilenirken, kafasını da karıştırdı. Sörloth, Trabzonspor, Crystal Palace ve Leipzig arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisi İngiliz kulübü Crystal Palace’da bulunuyor. Bu sezon maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde 6 Milyon Euro karşılığında oyuncunun hakları Trabzonspor'a geçecekti. Ciddi rakamların konuşulduğu transferde Crystal Palace da, bu transferden payına düşeni fazlasıyla almayı hedefliyor.

Sörloth'ün, Trabzon'a dönme ihtimali ortaya çıkarsa ve maçların yüzde 50'sinde forma giymesi halinde oyuncunun hakları bordo-mavili kulübe geçecek ama sonrasında 9 Milyon Euro'luk madde otomatik olarak yürürlüğe girecek ve Sörloth istediği kulübe gidebilecek. Ancak oyuncu konuya muhatap olan tarafların bir an önce anlaşarak transferinin bir an önce Alman Kulübüne gerçekleşmesini bekliyor. Bordo-mavili kulüp ise düşük rakamlara oyuncunun transferine yanaşmıyor. Trabzonspor, bu transferden İngiliz Kulübüne ödeme yapmadan 15 ile 20 Milyon Euro arası bir rakamı kasasına sokmayı hedefliyor. Trabzonspor ve İngiliz Kulübü Crystal Palace arasında da görüşmeler sürüyor. Norveçli oyuncudan gelecek olan rakamın nasıl bölüşüleceği de iki kulüp arasında ayrı bir tartışma konusu.