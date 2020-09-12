BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  YEREL

4 arkadaşın içinde olduğu arabada korkunç olay

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hareket halindeki otomobilin arka koltuğunda oturan Ahmet Ş.'nin (23) elindeki tabanca ateş alınca ön koltukta oturan arkadaşı Kava Saydam'ın (20) ölümüne neden oldu.

Abone ol

Olay, gece yarısı Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında eğlenen 4 arkadaş Kayhan B. yönetimindeki 34 AGK 94 plakalı otomobille yaşadıkları Sakarya'ya dönmek için yola çıktı.

Seyahat sırasında arka koltukta oturan Ahmet Ş., yanındaki tabancayı çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı, çıkan mermi ön koltukta oturan Kava Saydam'ın sırtına isabet etti. Ağır yaralanan Saydam, arkadaşları tarafından aynı araçla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Saydam, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

​Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Ş.'nin ilk ifadesinde, tabancanın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi. Araçtaki diğer 2 kişinin de ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van'da bir gözü mavi diğer gözü siyah olan Nurcan çizimleriyle şaşırtıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2. el otomobil fiyatları durmak bilmiyor! 10 güne kadar yeniden zam geliyor
Muharrem İnce: Yılbaşında her şey ortaya çıkacak Türkiye hareketlenecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı
Muhittin Böcek'in son yapılan PCR testi negatif çıktı
Trabzonspor'da Sörloth krizi! Telefonlara cevap vermiyor
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Selahattin Demirtaş'ı sevimli hale getirecek teklifi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylayımı
Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi
Rasulayn'da peş peşe patlamalar çok sayıda yaralı var
16 yaşındaki Rana ile 18 yaşındaki Mahmut yedi gündür kayıp
Artvin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?
Yorumlar