Geçtiğimiz aylarda corona virüse yakalanan ve yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son yapılan PCR testi negatif çıktı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda corona virüs tedavisi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgiye yer verildi.

''Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır''

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

''Oğlumuz için şimdi sıra sende''

Öte yandan Muhittin Böcek'in eski eşi Havva Minta'dan duygusal bir paylaşım geldi. Zaman zaman eski eşi ve oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Havva Minta duygulandıran son paylaşımında, “30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle…" ifadelerini kullandı.