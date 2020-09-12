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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 47 yaşındaki teknik adamın izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koonavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle; "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

İzolasyon ve takip süreci başladı
Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

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