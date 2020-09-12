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Diyarbakır'da yangın tüpüne yerleştiren patlayıcı ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eylemde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpüne yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi gözaltındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Ergani ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda terör eyleminde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpünün içerisine yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılara el konulurken, F.K ve K.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyette sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklandı.

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