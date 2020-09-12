Rıdvan Dilmen: Premier Lig'de ikisine de penaltı vermezler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerken Rıdvan Dilmen tartışmalı pozisyonlar için, "Premier Lig'de ikisine de penaltı vermezler" dedi.

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golü Skoda'dan gelirken Fenerbahçe'nin gollerini Gökhan Gönül ve Jose Sosa kaydetti. Caner Erkin ise maçın ilk yarısında penaltı atışından yararlanamadı.

''Fenerbahçe lehine verilen penaltının ağır karar olduğunu düşünüyorum''

Maç sonu, tartışılan pozisyonları NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Açıkçası maç içerisinden ben Arda Kardeşler'i beğendim. Fakat benim futbol oyun görüşümle hakem kuralları biraz farklı. Ben mesela UEFA Komitesi'ne gittiğim zaman toplantıda, çok tartışılan penaltı pozisyonları var. Özellikle, dünyanın tartıştığı el pozisyonları var. Şimdi futbolcu Rıdvan'ı koyuyorum, ben ilk yarıda Fenerbahçe lehine verilen penaltının ağır karar olduğunu düşünüyorum fakat, Rıdvan Dilmen olarak o koltuğa oturduğum zaman, VAR'a da otursam... Arda Kardeşler'in görme şansı yok pozisyonu. Gidersin, bakarsın, verirsin penaltıyı. Ama tekrar söylüyorum, benim kuralım değil bu. Hakem kuralı. İkinci pozisyona gelince, Türkiye'de kimse görmedi. Arda Kardeşler muhtemelen, galibiyet golü için söylüyorum, tam açısını görüyordu orada. Rize'nin kamera açıları ofsaytlarda çok tartışılıyor mimari bir sıkıntı var.

''Dünyanın en gereksiz penaltısını yaptı''

Rize'nin sağ beki dünyanın en gereksiz penaltısını yaptı. Yani bir futbolcu böyle penaltı yapmaz. Ha diyeceksin ki şimdi Rıdvan'ı konuş. Ben Rıdvan'ım vermem penaltıyı. Hakem Arda kardeşler olayım veririm penaltıyı. Görmesem çağırır veririm penaltıyı neden? Yahu şimdi sen savunma oyuncususun, yüksekten geliyor top. Benim vurma ihtimalim çok az, senin de vurma ihtimalin çok az. En fazla tepesiyle sıyırır falan. Şöyle engellemek için elini kaldırıyor ya. Allah kahretmesin öyle bir kural var ki.. Elim suratına geldi mi faul veriyor hakem.

''Premier Lig'de de VAR'a falan gitmezler, penaltıyı da vermezler''

Çok net söylüyorum, ikisinde de VAR'dan verirsin penaltıyı. Premier Lig'de de VAR'a falan gitmezler, penaltıyı da vermezler. Benim düşüncem bu. Onlar daha farklı bakıyorlar oraya." açıklamalarında bulundu.