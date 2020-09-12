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Türk Konseyi ile DSÖ arasında iş birliği anlaşması birçok ortak proje hayata geçecek

Türk Konseyi ile DSÖ Avrupa Bölge Ofisi arasında iş birliğini mutabakat zaptı imzalandı.

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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge arasında görüntülü toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmede Türk Konseyinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki çabalarına ve faaliyetlerine değinen Amreyev, üye devletler arasında sağlık iş birliğini koordine etmek için Sağlık Koordinasyon Komitesi, salgının sosyoekonomik kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için Tedarik Zinciri Grubu ile Kovid-19'un yanında diğer tehlikeli enfeksiyonlarla mücadelede koordinasyonu genişletmek amacıyla bilim insanları ve uzmanlardan oluşan Sağlık Bilimsel Grubu'nun kurulduğunu belirtti.

Toplantıda iki kuruluş arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalanırken Amreyev, bu sürecin Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi'nde üye ülke devlet başkanlarının talimatı üzerine başlatıldığını kaydetti.

Mutabakat zaptının gelecekteki iş birliğinin yasal temelini oluşturacağını ifade eden Amrayev, anlaşmanın ayrıca Türk Konseyi ile DSÖ arasında somut projeler geliştirmenin yollarını açacağını vurguladı.

Amrayev, Türk Konseyinin sadece salgın esnasında değil, salgın sonrasında da sağlık alanında iş birliğini devam ettirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Birçok ortak projenin hayata geçirilecek

Kluge de Türk Konseyiyle iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, İstanbul’da açılan ve Avrupa bölgesinde bulunan 53 ülkeyi kapsayan DSÖ Ofisi vasıtasıyla da iş birliği imkanlarının ileriye taşınacağını, gelecek dönemde Türk Konseyi ile DSÖ arasında birçok ortak projenin hayata geçirileceğini belirtti.

İmzalanan mutabakat zaptı, iki kuruluş arasında istişareler yapılmasını, halk sağlığı konusunda bilgi paylaşımında bulunulmasını, ortak etkinlik ve çalıştaylar düzenlenmesini, ortak projeler uygulanmasını ve ortak raporlar hazırlanmasını kapsıyor.

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