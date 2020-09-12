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Hasan Kartal: Bu hakem değil. Bunu sokakta bulup getirmişler

İhlas Haber Ajansı

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşler’in maçta penaltı verdiği pozisyona sitem ederek, “Bu hakem değil. Bunu sokakta bulup getirmişler” ifadesini kullandı.

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Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe takımı maçta ikinci golünü penaltıdan buldu. 87. dakikada Enner Valencia, Mykola Morozyuk'un faulüyle ceza sahasında yere kaldı ve hakem Arda Kardeşler pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

Başkan Hasan Kartal, maç sonu yaptığı açıklamada hakeme sitem ederek, şu ifadeleri kullandı: “Federasyon başkanı ve vekilinin olduğu bir maçta bir hakem bunları yapıyorsa onların olmadığı maçlarda neler yapar bunu düşünmek lazım. Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Olayın bir tutar tarafı yok. VAR’a gitmiyorsun, hemen sarı kart gösteriyorsun. İki pozisyonda da penaltının olduğundan kendisi bile emin değil. Ligin ilk maçında böyle bir olayın anlamı yok. Biz bu ligi bu adamlarla mı bitireceğiz. Böyle bir hakem mi olur? Bu hakemin işini bugün bitirmeleri gerekiyor. Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması gerekiyor ki bir başka hakem görsün ve yanlış yaptığımız zaman biz cezalandırıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması gerekiyor.

''Bu hakemin takipçisi olacağız''
Federasyon başkanına bu olayı anlatmamıza gerek yok ki kendisi de gördü. Bu olayı tüm Türkiye gördü. Bu hakem değildir. Bunu sokakta bulup getirmişler. Sezonun ilk maçı bu şekilde başladı, bakalım bu sezon nereye kadar gidecek. Bu hakemin takipçisi olacağız.”

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