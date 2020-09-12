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Stjepan Tomas'tan hakem isyanı: Böyle bir penaltı görmedim

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fenerbahçe maçında en az bir puanı hak ettiklerini ve verilen penaltı pozisyonun penaltı olmadığını savundu.

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Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Müsabaka Fenerbaçe’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Karadeniz ekibinin Teknik Direktörü, "Maça iyi başladık. Oyun olarak top bizdeydi. Maalesef olmadı. En az bir puanı hak ettik ama hakem hatalarıyla biz üzüldük. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz ama hakemler. İleride inşallah böyle durumlar olmaz. İyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik ama olmadı. Bu sene iyi bir Rizespor olacağız. Uzun yıllar Türkiye’de top oynadım. Ben böyle bir penaltı görmedim” dedi.

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