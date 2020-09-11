İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul için yeni kararlar alındı. İstanbul Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında deniz araçlarındaki düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ile açık alanlardaki konser, festival gibi etkinliklere yarından itibaren müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

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İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi saat 18.00'de Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

İşte alınan kararlar

1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Kurallara uymayanlara ceza!

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır” ifadelerine yer verildi.