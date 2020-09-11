Van'daki operasyonda 1'i yüzbaşı 3 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında; Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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