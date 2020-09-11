KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavileri için Türkiye'ye getirildi.

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Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Esenboğa Havalimanı'na 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası daha getirildi.

Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi.

Ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.