BIST 1.102
DOLAR 7,48
EURO 8,85
ALTIN 468,19
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de 1'i gri kategoride 2 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'de kararlılıkla sürdürülen Yıldırım-8 Savur Operasyonu'nda 2 terörist ile temas sağlandı. 1'i gri kategoride aranan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim olmalarıyla aileleriyle buluşturuldu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında güvenlik güçleri 2 teröristle temas sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından PKK'lı teröristler A.T. ve E.Z. güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan ve yapılan incelemede teröristlerden A.T.'nin İçişleri Bakanlığı'nın Terör'den Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığı ve 2006'da lise okumak için gittiği İstanbul'da kandırılarak Van'a gönderilip terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi.

Üniversitedeyken kandırılmış

Teröristlerden E.Z. isimli kadının ise Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi öğrencisiyken kandırılarak Hakkari'ye gönderilip, terör örgütüne katıldığı öğrenildi. İşlemleri süren teröristler, İl Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle buluşturuldu. Evlatlarına sarılan aileler, duygulu anlar yaşadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti! İşte o günlerde yaşananlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü
Trump Kaşıkçı cinayetinde Muhammed bin Selman için 'Onun k.çını ben kurtardım' dedi
Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta kamu personeli kurum binalarına "HES kodu"yla girecek
Bakan Pekcan: Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak
Kırıkkale'de kayıp genç 4 gündür aranıyordu! Acı haber geldi
3 gün önce başladı! Pozantı'daki yangın Çayır Yaylası mevkisine sıçradı
Faik Öztrak ile görüşmüştü! Tunç Soyer'in test sonucu belli oldu
Kuaför Adnan Serter eşi kim? Kuaförüm Sensin Adnan Serter evli mi?
Yorumlar