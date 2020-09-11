BIST 1.102
DOLAR 7,48
EURO 8,85
ALTIN 468,19
HABER /  YEREL

Kırıkkale'de kayıp genç 4 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE’de 4 gündür aranan 29 yaşındaki Halil Altan’ın cesedi Kızılırmak nehrinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), 7 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı. İş yerine dönmeyen Altan’ın aracı arkadaşları tarafından Kızılırmak nehri kenarında terk edilmiş şekilde bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

29 yaşındaki gencin bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT’un devam ettirdiği arama çalışmalarına Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ile özel eğitimli Arama Kurtarma Köpeği 'Pati' ve Kadavra Köpeği 'Nekro' katıldı.
Tüm ekiplerin seferber olduğu genç, 4 gün aradan sonra Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince Kızılırmak Nehrinde bulundu.


Başında mermi izi olduğu tespit edilen Altan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü
Trump Kaşıkçı cinayetinde Muhammed bin Selman için 'Onun k.çını ben kurtardım' dedi
Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
ÖNCEKİ HABERLER
3 gün önce başladı! Pozantı'daki yangın Çayır Yaylası mevkisine sıçradı
Faik Öztrak ile görüşmüştü! Tunç Soyer'in test sonucu belli oldu
Galatasaray'dan KAP bildirisi: Celil Yüksel
Kahramanmaraş'ta çektiği çakmak gazı öldürdü
Bursa'da 2 kişi kuyumcudan altın çaldı
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?
Yorumlar