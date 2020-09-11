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3 gün önce başladı! Pozantı'daki yangın Çayır Yaylası mevkisine sıçradı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın yerleşim yerine yakın olan Çayır Yaylası mevkisine sıçradı. Ekipler, yerleşim yerine doğru ilerleyen yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

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Pozantı’da Belemedik Vadisi'nde sıkıştırılan ve 3 gündür devam eden yangın rüzgarın etkisiyle Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye yakın yerleşim yeri olduğundan ekipler yoğun çalışma yürütüyor.  Havadan ve karadan müdahale ile yangının ilerlemesi durdurulmaya çalışılıyor.

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