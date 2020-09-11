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Galatasaray'dan KAP bildirisi: Celil Yüksel

Galatasaray, futbolcusu Celil Yüksel'i 900 bin TL karşılığında 1.Lig takımlarından Adanaspor'a transfer ettiğini KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.

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Galatasaray'ın genç oyuncusu Celil Yüksel bonservisiyle TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu. Geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu performansı ile dikkat çekmişti.

22 yaşındaki orta saha geçen sezon 10 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

Transfere ilişkin KAP bildiriminde bulunan Galatasaray, 900.000 TL bonservis bedeli alındığını açıkladı.

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