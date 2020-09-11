BIST 1.103
DOLAR 7,48
EURO 8,86
ALTIN 469,54
HABER /  GÜNCEL

AYM 'şehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' kararını bozdu

Anayasa Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan 'Şehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez' hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

Abone ol

Manisa 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "… ve şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Habertürk'ün aktardığına göre, başvuruyu dünkü gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Kanunun, toplantı ve gösteri yürüyüşü için yasak yerleri belirleyen 22. maddesinde, "...şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" ibaresi yer alıyordu.

AYM Genel Kurulu'nun oy çokluğuyla aldığı iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da korona vakaları patladı valilik mesai saatlerinde değişiklik yaptı
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
CHP Genel Merkezi kapatma kararı aldı! Pazartesi gününden itibaren herkes evden çalışacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı İsmail Ergün vefat etti
Hindistan'da bu da oldu: Timsahı rehin alıp karşılığında dolar istediler
Bilim insanları açıkladı! Koronovirüs salgını geçen yıl başlamış olabilir
Korona virüsü yendi vatandaş: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor
İnegöl'de karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemiyle dava
11 Eylül cuma hutbesi konusu nedir 81 ilde okunacak
Yorumlar