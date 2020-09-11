Bilim insanları açıkladı! Koronovirüs salgını geçen yıl başlamış olabilir

ABD’li bilim insanları yeni tip corona virüs salgının ülkede geçen yıl başlamış olabileceğini açıkladı.

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Sahip olduğu 6 milyon 580 bini aşkın vaka ve 200 bine yaklaşan ölü sayısıyla dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinden en kötü etkilenen ABD’de salgın geçen yılın Aralık ayında başlamış olabilir.



California Universitesi Los Angeles (UCLA) ve Washington üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, erken dönem Covid-19 hastalarının belirtilerini aramak için, California eyaletindeki son 5 yıla yönelik 9, 5 milyondan fazla ayakta tedavi ziyareti ve yaklaşık 575 bin acil servis kaydı incelendi.







22 Aralık'tan itibaren yüksek artış

Bilim insanları 22 Aralık’tan Şubat ayının sonuna kadar yüksek ateş, soğuk algınlığı, öksürük ve akciğer yetmezliği gibi Covid-19 benzeri semptomlarla hastanelere başvuranların sayısında yüksek artış gördü.



Koronalı hastaları tedavi etmiş olabilir

Öte yandan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, 19 Ocak’ta Wuhan kentinden Washington’a dönen bir adamın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve ülkede ilk vaka olarak kayıtlara geçmişti. Ancak, çalışmanın yazarları, o zamana kadar geçen yaklaşık bir aylık süre içinde UCLA doktorlarının farkına varmadan düzinelerce COVID-19 hastasını tedavi etmiş olabileceğini yazdı.





Diğer araştırmalarla tutarlı

Öte yandan, bilim insanları corona virüsün geçen Aralık ayından beri California’da yayılıyor olması durumunun, UCLA tesislerine yapılan yüksek hasta ziyaretlerinin nedenine açıklık getirdiğini ve bölgede yapılan farklı araştırmalarla tutarlılık gösterdiğini söyledi.



Solunum şikayetleri artmış

UCLA’dan Profesör Dr. Joann Elmore, "Aralık 2019'un sonlarından başlayıp Şubat 2020'ye kadar devam eden zaman diliminde solunum şikayetleri olan hastaların sayısının önemli önemli ölçüde artması Covid-19’un toplumda bilinenden daha önce yayıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.







Salgının Çin'de başladığı düşünülüyor

Diğer taraftan, dünya genelinde 28 milyonu aşkın insanın enfekte olmasına ve 914 bin aşkın kişinin ölümüne yol açan salgının Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında başladığı düşünülüyor.



Anlamamış olabilirler

Araştırmacılar, geçen yılın sonunda corona virüs salgını henüz bilimediği için hastalara herhangi bir teşhis testi yapmadıklarını, bu yüzden doktorlar SARS-CoV-2 olarak bilinen virüsle enfekte olmuş karşılaştıklarında bunu anlamamış olabileceklerini belirtti.