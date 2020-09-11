CHP'li Engin Özkoç'tan Macron'a yanıt: Haddini bil

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" dedi.

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CHP'li Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

''Macron haddini bilmelidir''

Özkoç, Macron'un, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini asla kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirterek, "Herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklama ile Türkiye açısından kesinlikle kabul edilmeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu yaptığı açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir.

''Macron ve Fransa gölge etmemelidir"

Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üslup ve tavırdan hemen vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan yaşadığımız sorunu iki ülke çözecek güce ve tarihsel bağa sahiptir. Sorunun diplomasi masasında çözülmesi gerekir. Macron ve Fransa gölge etmemelidir" ifadelerini kullandı.

Macron ne demişti?

Dün Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin masaya yatırılacağı toplantı öncesinde konuşan Macron, Avrupa Birliği ülkelerine de çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullanmıştı; “Biz Avrupalılar olarak Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız”

''Avrupa’nın Türkiye’ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor”

Avrupa Birliği’nin ortak bir karar alması ve ortak bir duruşunun olması gerektiğini dile getiren Macron, Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye’nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.