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Samsun'da 'çıplak fotoğraf' iddiasıyla gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da genç kadın kendisine ait çıplak fotoğraflarını , eski sevgilisinin sosyal medyada yayımladığını iddia etti. Siber polisinin takibi sonucu şüpheli B.G. (33) yakalandı.

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Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. adlı kişinin bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayımladığı iddia edildi. Genç kadın, polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir sosyal paylaşım sitesinde çıplak fotoğrafları yayınlandığı iddia edilen 33 yaşındaki B.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

B.G.'nin cep telefonu ve bilgisayarlarına incelenmek üzere el konuldu.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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