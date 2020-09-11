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Çanakkale'de temizliğe gittiği evin yatak odasında 'Euro' vurgunu yaptı

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de N.K. isimli kadın, temizliğe gittiği evin yatak odasından 10 bin 400 Euro çaldı. Şahsın 6 yıl önce de kendisine ait evden 35 bin lira çalarak hırsızlık süsü verdiği öğrenildi.

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Çanakkale’de yaşayan ev sahibi S.S. (53) evinde bulunan 10 bin 400 Euro'nun çalınması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde S.S.’nin evine temizliğe giden N.K. (33) isimli şüphelinin paraları çaldığını tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık zanlısı N.K.'nin bundan 6 yıl önce de kendi evindeki 35 bin lirayı çalarak, hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.

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