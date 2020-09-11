Vedat Muriç'in İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu
Laziom ile anlaşan Vedat Muriç, Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı’ndan Roma’ya özel uçakla gidecek.Abone ol
Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla Roma’ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki Kosovalı forveti, 2019-2020 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna katmıştı.
Sarı lacivertli forma ile 36 maça çıkan Muriç, 17 gol ve 7 asistlik bir performans sergilenmişti.