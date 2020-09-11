BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 467,16
HABER /  GÜNCEL

AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF yaz okulu sınav sonuçları

AÖF yaz okulu sınavları online olarak 5 Eylül'de başladı ve 9 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında. AÖF sonuçlarının 3 gün içinde yani bu akşam saatlerinde ya da yarın açıklaması bekleniyor. Peki AÖF yaz okulu sonuçlarına nerede bakılır, nasıl öğrenilir?

Abone ol

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu sınavları online olarak yapıldı ve 9 Eylül'de sona erdi. Şimdi binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sonuçlarına kilitlendi. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖF sonuçları nereden sorgulanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Online ortamda gerçekleşen 2019 2020 AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül ve 9 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından gözler sonuçlarla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Açık Öğretim Destek Sistemi içerisinde yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman yayımlanabileceği ile ilgili açıklama yapıldı ve sınav tarihinden sonra 3 gün içinde açıklanabileceği duyuruldu. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Yapılan açıklamada 'Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.' denildi.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

AÖF yaz okulu sonuçları nereden öğrenilecek: AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl olur, adımlar: Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 AB ülkesinin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki
21 Eylül'de okula gitmek zorunlu değil! Sadece 1'ler ve anaokuluna 1 gün okul var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Evde izolasyona uymayan yurtlara gönderilecek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldürmüştü! Cezası belli oldu
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: İstanbul'da vaka sayısı artacak
Vahşetin adresi Uşak! Bir kadın kocasını uyurken baltayla öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta çıplak adam isyanı! Çocuk parkında öylece gezdi
Artvin'de koronavirüse yakalanan belediye başkanı konser verdi
Adnan Serter kimdir yaşı kaç Kuaförüm Sensin jürisi nereli?
İstanbul'da AVM'de yangın paniği! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
BDDK şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi artık zorunlu
Cuma günü okunacak dualar Cuma duası Türkçe okunuşu
Yorumlar