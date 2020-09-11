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İstanbul'da AVM'de yangın paniği! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli'de bir AVM’nin çatısındaki kablolarda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM’nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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