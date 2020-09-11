Kariye Camii'nde cuma heyecanı! Minber özel olarak tasarlandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden ibadete açılan camide hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Halıların serildiği camide, ayakkabılıklar da yerleştirildi.

Abone ol

Ayasofya Camii’nin açılmasının ardından, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir diğer önemli ibadethane olan ve 75 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii, 21 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açılmıştı.

Restorasyon işlemlerinin henüz devam ettiği Kariye Camii'nin, çalışmalar bitene kadar müze olarak faaliyet göstereceği, restorasyonun ardından cami olarak işlevini sürdüreceği öğrenildi.







Minber özel olarak tasarlandı

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kariye Camii'ne minber getirildi. İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu. İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü. Dün caminin halıları da serildi ve ayakkabılıklar da yerini aldı. Çalışmaların gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.