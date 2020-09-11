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Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu açıkladı! HES kodu'yla girilebilecek

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN’da izin verilen düğün ve nikah törenleri ile kamu kurumlarına vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile girebilecek.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde personelin ve kuruma girmek isteyen diğer kişilerin HES kodu sorgulanarak kuruma alınmaları kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 89780865-153-14210 sayılı ve “Covid-19-Ek tedbirler konulu” genelgesi gereği izin verilen düğünlerde ve nikahlarda misafirlerin girişlerinde ateş ölçümleri ve HES sorgulamalarının yapılmasına karar verirken, salgınının kontrolü amacıyla yapılan denetimlerde denetçilere, gerekli görmeleri halinde kişilerin HES kodunu sorgulama yetkisi verdi.

94 adres karantinaya alındı
Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu artan vakalar nedeniyle yeni karantina kararları da aldı. Adıyaman merkez ve köylerinde 110 pozitif vaka nedeniyle 94 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Kapcami, Kayalık, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yeni Sanayi, Yeşilyurt, Yunusemre Mahallesi ve bazı köylerde toplam 94 adres karantina altına alındı.

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