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Lille, Türkiye'den 4 genç ismin daha peşinde

Fransa Ligue 1 ekibi Lille’in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunan ve Mustafa Kapı’ya da imza attıracak kulüp, ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

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Fransız kulübü Lille, Türk futbolcuları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı’yı renklerine bağlayacak Lille’in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. 

Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

Campos'un yeni gözdeleri
Campos bu sezon, Altınordu’nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor’un 2002’li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan ve Fenerbahçe’nin 2002’li forveti Arda Okan Kurtulan’ı takip edecek.

Mustafa Kapı imza için Fransa’ya gidecek
Bu arada, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa’ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.

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