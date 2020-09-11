KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Polis ve itfaiye teşkilatları bile Kıbrıs Türklerine bağlı değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'de kurumların kağıt üstünde olduğunu söyleyerek "Açık konuşalım; polis ve itfaiye teşkilatları bile gerçekte Kıbrıs Türklerine bağlı değil" dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T24'e konuştu.

Tarih boyunca KKTC Merkez Bankası’nın başında Türk bürokratlar olduğunu hatırlatan Akıncı, “Türkiye’nin KKTC’ye sadece balık vermeyip, balık tutmayı öğretmesi gerektiğini” düşündüğünü ifade etti.

Akıncı, KKTC’nin de Türk lirası kullandığını belirterek Türk ekonomisinde yaşanan tüm problemlerin ada devletinin ekonomisini de sarstığını söyledi.

KKTC’nin Türkiye ile kardeşlik ilişkilerini koruması, ancak Ankara’dan bağımsız da ayakta durabilmesi gerektiğini sıkça vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ile KKTC arasındaki mevcut ilişkinin sağlıklı ve sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

"Yaşadığımız ganimet ekonomisinden artık sıyrılabilmeliyiz"

KKTC-Ankara hattındaki ilişkilerin durumu konusunda özeleştiri yapmaları gerektiğini de ifade eden Akıncı, “Biz Kıbrıslı Türkler ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı da öğrenebilmeliyiz. Yaşadığımız ganimet ekonomisinden artık sıyrılabilmeliyiz. Kendi kendimize daha yeterli olmak için gerekli fedakarlıkları üstlenebilmeliyiz. Yani bu konuları konuşurken biraz da çuvaldızı kendimize batırabilmeliyiz. Yaptığımız yanlışlar var” değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türk halkı biat anlayışında değildir"

Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı biat anlayışında değildir; yani otur denilince oturacak, kalk deyince kalkacak bir anlayışa asla sahip değildir” ifadelerini de kullandı.

"İç asayiş Kıbrıs Türklerine bağlı değil"

Türkiye ile ilişkilerin sağlıklı kurulamadığını savunan Akıncı, "Kıbrıs’ta polis teşkilâtı kağıt üzerinde hükûmete bağlı. Polis teşkilâtının gerçekten bağlı olduğu yer Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, onun da başında Türkiye’den gelen bir kurmayımız var. O da doğrudan doğruya Türkiye Genelkurmayı’na bağlı. Yani iç asayişten sorumlu olan polis teşkilâtı bile gerçekte Kıbrıs Türklerine bağlı değil." dedi.