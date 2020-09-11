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Vahşetin adresi Uşak! Bir kadın kocasını uyurken baltayla öldürdü

UŞAK, dehşete düşüren bir cinayet olayına sahne oldu. Bir kadın kocasını uyurken baltayla öldürdü. Kadının kocasıyla sık sık tartışma yaşadığı öğrenildi.

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Olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.

Kendini ihbar etti

Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı göz altına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cinayet hakkında soruşturma başlatıldı.

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