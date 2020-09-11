Muharrem ayı ne zaman bitiyor 2020 Safer ayı başlangıcı ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı ne zaman bitiyor, Safer ayı ne zaman başlıyor araştırmaları başladı. Aşure gününü de içinde barındıran fazileti bol Muharrem ayı 20 Ağustos'ta başlamıştı. Muharrem ayı 18 Eylül cuma günü sona erecek ve halk arasında 'bela ayı' olarak bilinen Safer ayı başlayacak. Peki nedir Safer ayı neden bela ayı denir?

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Aşure ayının da içinde olduğu, Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayının yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Birçok vatandaş ise bu bol faziletli ayın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. 20 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 18 Eylül cuma günü sona erecek ve halk arasında bela ayı olarak bilinen Safer ayı başlayacak. Hz. Muhammed'in hastalandığı ay olması nedeniyle bela ayı olarak nitelendiren Safer ayı nedir, gerçekten bela ayı mıdır?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edildi.

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.

Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak ve muharrem ayı sona erecek.

Safer ayında yapılması gereken dua ve zikirler neler?

Safer ayının normal aylardan olduğunu tespit ettikten sonra; her ne kadar güvenilir kaynaklarla teyit edilmese de, burada, Safer ayında yapılması uygun bulunan şu duâyı zikredebiliriz:

“Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!"

"Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!”

Safer ayının son çarşambası kılınacak namaz nasıldır?

Bu ayın son çarşamba gününde de iki rek’at namaz kılınması; bu namazda her rek’atte bir Fatiha ve on bir İhlâs-ı Şerif okunması; namazdan sonra da on bir istiğfar ile, on bir salavât-ı şerîfe okunması tavsiye edilmiştir. Sadakanın bu aya özel bir konumu yoktur. Diğer aylarda olduğu gibi, bu ayda da sadaka vermeye devam etmelidir.

Safer ayı ibadetleri: Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir. Halk arasında 'bela ayı' olarak da bilinen bu ayla ilgili yazılanların büyük bir çoğunluğu yanlıştır.

Safer ayı Hicrî ayların ikincisidir.

Peki, merhameti sonsuz Cenab-ı Allah’ın kulları için bir ‘bela ayı’ yaratması söz konusu olabilir mi?İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor. ‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor. Belalardan korunmak için daha fazla sadaka verilmesi tavsiye ediliyor.