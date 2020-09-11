Muharrem İnce parti mi kuruyor? İlginç diyalog

SİVAS'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Muharrem İnce'nin il ziyaretleri devam ediyor. İnce'nin dünkü Şırnak ziyareti sırasında vatandaşlarla 'parti kurma' diyaloğu dikkat çekti.

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Şırnak'ta programı kapsamında temaslarda bulunan Muharrem İnce'nin vatandaşlarla 'parti kurma' diyaloğu dikkat çekti.

Görüntülerde Muharrem İnce'nin ziyaretlerini gerçekleştirdiği aracın içerisinden, kendisiyle konuşan vatandaşlara 'Parti kurayım mı?' diye sorduğu görülüyor. Vatandaşlar ise, Muharrem İnce'ye "Kurun, vallahi istiyoruz. Kimsemiz yok, kimse yardımcı olmuyor" diye yanıt veriyor.

İnce ardından, sorunlarını dinlediği vatandaşlara "Pandemi geçsin, geleceğim buraya, burada kalacağım" diyor.