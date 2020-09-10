Zatürre aşısı fiyatı 2020 kaç para eczaneler de yapılır mı?

Koronavirüs vakalarının son günlerde artması ve kış aylarının yaklaşması ile birlikte zatürre aşısına olan talep arttı ve birçok vatandaş zatürre aşısı olmak için sağlık kuruluşlarına koşunca stoklar tükendi. Peki zatürre aşısı ne kadar ve nerede yapılır, kimlere zatürre aşısı yapılır?

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri koronavirüse karşı zatürre aşısını önerince bir anda grip aşısına olan talep patladı ve kısa sürede stoklar tükendi. Zatürre aşısı olmak isteyenler sıraya girdi. Peki zatürre aşısı fiyatı kaç para, kimler zatürre aşısı olabilir ve nerelerde zatürre aşısı yapılır? İşte merak edilenler...

Zatürrenin ya da diğer adıyla Pnömani’nin en önemli sebeplerinden biri pnömokok bakterisidir. Pnömokok, yetişkin ve çocuklarda zatürre, menenjit, sinüzit, osteomiyelit (kemik enfeksiyonu),kan iltihabı ve orta kulak iltihabı yapan en önemli mikroorganizmadır. Pnömokoklar, çocukluk döneminde özellikle kreş ve okul çağı çocuklarında burun ve boğazda yaygın olarak bulunurlar. Kendileri hasta olmasa bile aile bireylerine taşırlar, aile içinde zatürreye neden olabilirler.

Zatürre aşısının ortalama fiyatı 340 TL olarak bulunuyor.

Zatürre aşısı kimlere yapılır:

65 yaş ve üzeri olanlar,

Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar,

Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler,

Kronik alkon alanlar,

Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler,

Kanser tedavisi olanlar,

Sigara içenler,

Organ nakli geçirenler,

Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar,

Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar,

Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok aşısı yaptırmalıdır.

Zatürre aşısı türleri nelerdir: 2 tip pnömokok aşısı vardır. Birincisi 2 yaş altında yapıldığında koruma %80’dir, 2 yaş üzerinde yapılırsa koruma %50’ye geriler. Fakat ömür boyu koruma sağlar, tekrar gerektirmez. Sağlık ocaklarında 2 aydan itibaren ücretsiz yapılmaya başlanmıştır. 2 yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde tek doz yeterlidir. İkinci tip aşı ise sadece 2 yaş üstüne yapılabilir. 5 yıl koruyuculuğu vardır ve 5 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Zatürre aşısı yan etkileri neler: Pnömokok aşısı, koldan kas içine yapılan güvenli bir aşıdır ve ciddi bir yan etkisi yoktur. Çünkü her iki aşı da bakteriden arındırılmış ölü aşılardır. Zatürre aşısının mevsimi yoktur. Yılın her ayında yaptırılabilir.

Grip hastalığı da zatürre oluşumuna neden olabileceği için vakti geldiğinde yıllık grip aşısı yaptırılması da uygun olur.

Zatürre aşısı kimlere yapılmaz: Çocuklarda aşının ilk doz uygulamasında ciddi bir alerjik reaksiyon gelişmiş ise 2. doz yapılması önerilmez. Ateşli hastalık durumunda, mevcut hastalık geçtiğinde aşının yapılması daha uygun olur. Hafif gribal enfeksiyonlarda pnömokok aşısı yapılabilir.

Grip ve zatürre aşısı fiyatları kaç para: SGK’nın aşı bedelini karşılamadığı vatandaşlar grip ve zatürre aşısının fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene grip aşısı 72 TL, beş yıllık koruma sağlayan zatürre aşısı 68.86 TL, ömür boyu koruma sağlayan zatürre aşısı ise 344.17 TL’den satışa sunulmuştu. 2020 yılı için henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Grip ve zatürre aşılarının eczanelere dağıtımı gerçekleşmediği halde yoğun talep nedeniyle eczaneler randevu ve sipariş alımına başladı. Aşı bulamamaktan endişe eden vatandaşlara müjdeli haber Sağlık Bakanlığından geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıla oranla bu sene 3 ya da 4 kat daha fazla aşı tedarik edileceğini açıkladı.