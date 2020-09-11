Serkan Nişancı kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Eğlenceli şarkıları, birbirinden hareketli oyun havaları ise sevilen sanatçı Serkan Nişancı merak konusu oldu. Ankara havalarına farklı bir yorum katan Serkan Nişancı 'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Serkan Nişancı kimdir, aslen nereli, evli mi eşi kimdir?

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Ankara havaları ile düğünlerin kına gecelerinin aranan ismi olan Serkan Nişancı özel hayatı ile merak konusu oldu. Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile programına konuk olan Serkan Nişancı ekran başındakiler tarafından araştırılmaya başladı.

Ankara türküleri ile sevilen şarkıcının hayatına ait internette pek bir bilgi yok. Annesi ve babaannesine düşkün olduğu instagram paylaşımlarından belli olan Serkan Nişancı'nın 30.9 bin takipçisi var.

İnstagramı sık sık kullanan Serkan Nişancı şarkılarını takipçileri ile paylaşmayı seviyor.