Fahrettin Altun'dan Macron'a çok sert tepki Atanamayan Napolyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çok sert tepki gösterdi. Altun, ''Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?'' diye sorarkan, ''Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?'' göndermesiyle Macron'a tokat gibi mesaj gönderdi.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah açıklamalara imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı:

Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?