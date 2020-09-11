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Comolli Fenerbahçe'den Dirar'a talip oldu

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar'a bir dönem sarı lacivertlilerde sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız kulüp Toulouse talip oldu.

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Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Nabil Dirar, sarı lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre, 34 yaşındaki futbolcuya, bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse talip oldu.

Resmi teklif yapılacak
Fransız ekibi, Dirar için birkaç gün içinde resmi teklifi iletecek. Nabil Dirar, Fenerbahçe formasıyla 89 maçta forma giyerken 8 gol atıp 12 asist kaydetti.

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