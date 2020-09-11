Uzaktan eğitimde yüz yüze sınav planlaması! 'Avrupa’da okulları kapalı tek ülke biziz'

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Avrupa’da okulları kapalı tek ülke biziz” dediği toplantıda birçok alternatif ele alındı. Uzaktan eğitimin devam ettiği sınıflar için sınavların yüz yüze yapılması gündemde.

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Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitim kararı alınırken, sınavların nasıl yapılacağı tartışılıyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bazı bakanlar özellikle kış aylarındaki olasılıkları dikkate alarak okulların açılmasının doğru olmayabileceğini dile getirdi. Bakan Selçuk ise alternatifli hazırlıklarını anlattı. Belli sınıflarda da olsa okulların açılması gerektiğini söyledi. Bu değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ana okulu ve birinci sınıflarda eğitimin velilerin onayı ile başlaması görüşüne destek verdi.

Sınavlar nasıl yapılacak?

Okullar kendi planlamalarına göre sınav tarihlerini belirleyecek

Yapılan planlama, kamuoyu ve okul yönetimleriyle paylaşılırken, gelişmelere bağlı olarak alternatifler üzerinde durulduğu da öğrenildi. Buna göre uzaktan eğitimin devam ettiği sınıflar için yüz yüze sınav düşünülüyor. Okullar kendi planlamalarına göre sınav tarihlerini belirleyecek. Çocukların uzaktan eğitime aktif katılımını sağlamak için sınavda uzaktan eğitimdeki konulardan soru sorulacak.

20 bin noktada EBA destek merkezi

Uzaktan eğitim konusunda televizyon, bilgisayar ve internet olanağı bulunmayan 3 milyon civarında dezavantajlı çocuk olduğu hesaplanıyor. Bunun için şu ana kadar 20 bin noktada EBA destek merkezi kurulduğu belirtildi. Eksikleri gidermek ve EBA merkezine dönüştürmek için belediyeler ve Halk Eğitim Merkezleri’nin uygun binalarını bu amaçla kullanmak için işbirliğine gidilecek. Belediyelerden alınacak destekle, çocukların evlerden alınarak, bu merkezlere taşınması sağlanacak.

Planlamanın son hali

Planlamaya göre, MEB, 21 Eylül’de ana sınıfları ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitime başladıktan üç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapacak. İkinci aşamada 2. ve 8’inci sınıfların açılması planlanıyor. Velilerin üç haftalık deneyimlerde önemli bir sorun olmadığını görüp, çocuklarını okula göndermek konusundaki endişelerinin ortadan kalkacağı düşünülüyor. Üçüncü aşamada ise 12’nci sınıfların açılması hedefleniyor. Bunun için de pandeminin seyri önemli olacak.