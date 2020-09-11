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Konya'da kahvehanede başlayan tartışmada ortalık kan gölüne döndü

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da 1 kişi, kahvehanede tartıştığı 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Şahsın belinden çıkarttığı ruhsatsız tabancanın hedefi olan 2 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesine bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde yan masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sinirlenen Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Cinayet zanlısı Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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