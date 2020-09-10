Samsun'da HES kodu almayı bilmeyenler koronavirüse davetiye çıkardı
SAMSUN'da kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirilmesinin ardından HES kodu almayı bilmeyen vatandaşlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) davetiye çıkardı.
SAMSUN’da çeşitli işlemler için PTT’ye gelen vatandaşlar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla karşılaştı.
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Telefonlarını eline alan vatandaşlar, HES kodu almak için uğraştı.
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HES kodunun nasıl alınacağı ile ilgili bilgilendirmeler yer almasına rağmen birçok vatandaş, HES kodu almakta zorlandı.
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Görevlilere güçlük yaşatan vatandaşlar, PTT önünde bir karmaşa yaşanmasına sebep oldu.
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