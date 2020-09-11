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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul'da polisden şafak operasyonu. FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli yapılan operasyonda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir Polis Okulu'ndaki mahrem imamlarına yönelik 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

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